Fallece el creador de E.T. y King Kong, Carlo Rambaldi

El realizador y experto en efectos especiales italiano Carlo Rambaldi, creador del personaje de "E.T." y de "Alien", ha fallecido a los 86 años de edad en la localidad de Lamezia Terme, donde residía, según informó hoy el consejero de Cultura de la región de Calabria, al sur de Italia.

Nacido el 15 de septiembre de 1925, a lo largo de su trayectoria profesional obtuvo numerosos reconocimientos, entre ellos tres premios Oscar a los mejores efectos especiales y visuales por King Kong (1976), dirigida por John Guillermin, "Alien" (1979), de Ridley Scott, y "E.T." (1982), de Steven Spielberg.

En 1951 se graduó en escenografía en la academia de Bolonia y a partir de 1957 inició su carrera en el cine con "Sigfrido", de Giacomo Gentilomo. En 1976 se instaló en Los Ángeles y creó el monstruo de "King Kong", trabajo por el cual logró su primer Oscar, mientras que un año más tarde realizaría su primera colaboración con Spielberg en "Encuentros en la tercera fase". Su siguiente trabajo fue "Alien", con el que fue reconocido de nuevo por la Academia de Hollywood.

Su tercera estatuilla no tardaría mucho en llegar, y en 1986 fue reconocido de nuevo con el prestigioso galardón gracias a su creación del extraterrestre "E.T." de Spielberg, uno de sus trabajos más conocidos. Realizado para la película con todos los adelantos del momento, el extraterrestre de "E.T." fue concebido principalmente como una marioneta robot accionada por control remoto en la mayoría de los casos.

En su carrera colaboró con reconocidos cineastas tanto en su país como en el extranjero, entre los que se cuentan los italianos Mario Monicelli, Marco Ferreri y Dario Argento, así como los estadounidenses Oliver Stone y Richard Fleischer. También trabajó en el largometraje de ciencia ficción "Dune", dirigido en 1984 por David Lynch. Entre sus últimos trabajos en el campo de los efectos especiales figura "Rage-Furia primitiva", dirigida por su hijo Vittorio Rambaldi en 1988.