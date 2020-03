Fallece la actriz estadounidense Celeste Holm a los 95 años

La actriz estadounidense Celeste Holm, estrella de Broadway y ganadora de un Óscar como mejor actriz de reparto por 'La barrera invisible' (1947), falleció este domingo en su casa de Nueva York a los 95 años.

"Murió en paz en su casa, en su propia cama, con su marido y amigos cerca", explicó su sobrina Ammy Phillips, según la cadena CNN. Holm, nacida en Nueva York en 1917, ganó el Óscar a la mejor actriz de reparto por su participación en 'La barrera invisible' (1947), una película de Elia Kazan sobre al antisemitismo.

Fue nominada para ese mismo galardón en 1949 por 'Come to the Stable' y en 1950 por 'All about Eve'. En Broadway, donde fue una estrella de la comedia musical, debutó en 1939 en 'The Time of Your Life', pero el éxito le llegó cuatro años más tarde con 'Oklahoma!'.

Pese a su fama creciente en Hollywood, tras 'All about Eve' decidió volver a Broadway y también comenzó una carrera de larga duración en la televisión, donde fue una presencia constante en la década de 1950.Holm se casó en cinco ocasiones y le sobreviven dos hijos.