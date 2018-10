Ezra Miller habla con todo detalle de la sexualidad de Dumbledore en 'Animales Fantásticos 2'

El próximo 16 de noviembre se estrena 'Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald' y los fans de Harry Potter no pueden esperar a conocer más sobre los mágicos y tenebrosos personajes.

La segunda precuela de la saga de J.K Rowling profundizará en el mago más peligroso (con permiso de Lord Voldemort, claro) y abordará su relación con Dumbledore, un tema que ha salido a relucir en numerosas entrevistas y convenciones.

Como muchos ya saben, el director de Hogwarts es homosexual, un detalle que en las primeras películas pasaron por alto pero que ahora se está tratando con todo detalle. Por lo que se sabe hasta ahora, la relación entre Dumbledore y Grindelwald se verá en las siguientes entregas mientras aunque en esta se mencionará levemente.

Ante la polémica generada por los seguidores, Ezra Miller ha decidido sumarse a sus compañeros y dejar claro que su sexualidad será muy explícita: "Me resulta divertido que cada forma de representación parece lo mismo. Para mí, personalmente, encuentro que la homosexualidad de Dumbledore es extremadamente explícita en esta cinta. Él mira a Grindelwald, su amante de adolescente quién también es el amor de su vida, le ve en el Espejo de Oesed. ¿Qué es lo que te muestra el Espejo de Oesed? Nada más que el deseo más desesperado de tu corazón. Si eso no es ser explícitamente gay, no sé lo que es. Creo que es realmente poderoso tener personajes que son fascinantes, dinámicos y hacen cosas mágicas en el mundo, la historia no es solo pertinente por su sexualidad".

Las ganas y el nerviosismo por saber más sobre 'Animales Fantásticos' aumentan cada vez más conforme se acerca la fecha de estreno pero de momento, toca esperar. ¡Ya queda menos muggles!