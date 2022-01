Ezra Miller amenaza en un desconcertante vídeo al Ku Klux Klan: "Esto no es una broma"

Ezra Miller ha usado su variopinta cuenta de Instagram como altavoz para denunciar y, de paso, amenazar al Ku Klux Klan. Este grupo de odio estadounidense se fundamenta en el racismo, la xenofobia o la homofobia, además de tener un profundo carácter antisemita y anticomunista. Aunque en la actualidad no representa la misma amenaza, en décadas pasadas sí sembraron el terror, sobre todo, en los estados sureños con actos criminales cuyo foco estaba en la raza negra.

De este modo, el actor de la futura película de DC 'The Flash' ha sorprendido a sus seguidores con un extraño vídeo en el que ha advertido a los miembros de esta organización que se mataran entre ellos si no querían que lo él lo hiciera. La publicación de algo menos de un minuto comienza con Ezra saludando y autodenominándose como "The Mad Goose Wizard" (el loco mago ganso), para luego arremeter contra ellos.

"Este es un mensaje para el capítulo de Beulaville del Ku Klux Klan de Carolina del Norte", empezó haciendo referencia a un posible capítulo de odio vivido en esta localidad. "Hola. En primer lugar, ¿cómo están todos? Soy yo. Miren, si quieren morir, les sugiero que se maten con sus propias armas, ¿de acuerdo? De lo contrario, sigan haciendo exactamente lo que están haciendo, saben de lo que estoy hablando, y luego, ya sabes, lo haremos por vosotros si eso es lo que queréis", amenazó el actor de 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald'.

"Por favor, difunde (¡asqueroso!) este vídeo a todos aquellos a los que le interese", escribió junto a la publicación de Instagram. "No es una broma aunque me reconozca como un payaso, confiad en mí y tomad esto en serio. Salvemos algo de vida ahora, ¿de acuerdo, bebés?", concluyó el intérprete de 29 años.

Ezra se ha hecho viral cuando quedan meses para el estreno de 'The Flash', de la que es protagonista y promete que cambiará el canon del universo DC. Puedes ver el primer avance en el vídeo de arriba.

