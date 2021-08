El próximo viernes 6 de agosto llega por fin a los cines españoles la película que tanta expectación está creando: 'El Escuadrón Suicida' de James Gunn. Esto significa que una de nuestras villanas favoritas estará de vuelta. Harley Quinn es uno de los personajes más queridos del escuadrón, incluso es uno de los papeles favoritos de la actriz que le da vida, Margot Robbie, tal y como ha asegurado en varias ocasiones.

Una de las cosas que más llaman la atención de la novia del Joker, es su vestimenta, su característico pelo de colores, y el maquillaje alborotado sobre esa piel tan blanca. Pero conseguir ese aspecto no es nada fácil. Así lo ha afirmado el equipo de caracterización de la película. Cada día de rodaje invertían más de dos horas para conseguir convertir a Margot Robbie en Harley Quinn. En lo que tardaban más tiempo era sin duda, dejar su piel así de pálida. Sin embargo, y al contrario de lo que en un primer momento se puede imaginar, lo realmente complicado era retirar todo ese maquillaje una vez finalizada la grabación, sobre todo, cuando se rodaba en localizaciones lejanas.

"En Panamá estábamos en el medio de la nada, y se convirtió en un verdadero desafío. Teníamos que quitarle toda la pintura del cuerpo y del rostro antes de que se fuera a casa, y en su caso no era suficiente con utilizar toallitas como hacíamos con el resto de actores", ha explicado la maquilladora Heba Thorisdottir en una entrevista para Popsugar.

Como utilizar desmaquillante no era suficiente, el quipo se vio obligado a recurrir a medidas más extremas para asegurarse de que la actriz quedaba bien limpia. "Acabamos montando una especie de tienda de campaña en un edificio abandonado con una piscina hinchable para niños. Ella se metía dentro y le quitábamos el maquillaje usando mangueras”. La maquilladora también quiso recalcar la profesionalidad de Margot Robbie ante esta peculiar técnica desmaquillante: “se comportó como una campeona: no le importó y no paraba de reírse".

Estamos deseando ver de nuevo a Harley Quinn en la gran pantalla, y apreciar el gran trabajo del equipo de maquillaje y caracterización.

