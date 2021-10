El extraño método con el que John Travolta convenció a Quentin Tarantino para salir en 'Pulp Fiction'

'Pulp Fiction' es una de las grandes películas, no solo de la carrera de Quentin Tarantino, sino de la industria del cine. Esta supuso la segunda cinta del cineasta tras su estreno a lo grande con 'Reservoir Dogs' y una de las grandes razones del éxito fue, además de la historia, el gran reparto con el que contó.

Eso sí, según parece Tarantino tenía en mente a una persona completamente diferente para interpretar a Vincent Vega, a quien finalmente dio vida John Travolta. El propio actor ha recordado cómo convenció a Tarantino para conseguir el papel en una intervención durante el evento Supanova Comic Con and Gaming: "Todo lo que quería era pasar la noche jugando a juegos de mesa de mis películas antiguas".

Y continúa explicando: "Para empezar, jugamos a un juego de mesa de 'Grease', luego jugamos a uno de 'Fiebre del sábado noche', más tarde a uno de 'Welcome Back' y al final a un juego de mesa de 'Kotter'. Simplemente tenía esta fantasía de poder jugar a juegos de mesa de las mejores películas de su actor favorito".

A lo que añade: "Me dijo, 'Si pudieras convertirte en uno de estos personajes de la nada, solo di una frase de 'Grease', '' o 'Kotter'. Eso me haría muy feliz'. Así que lo hice".

Pero la noche no terminó con los juegos y Tarantino le hizo dos propuestas a Travolta: "Una fue 'Abierto hasta el amanecer'. Y me dijo, 'No has reaccionado mucho a la película de vampiros, pero te ha gustado más la otra película. ¿Por qué?'. Y le dije, 'No soy un gran fan de las historias de vampiros, no es que la historia no sea genial, es simplemente que me ha gustado más la historia de Vincent Vega'. Y entonces me dijo, 'Oh, interesante'".

Para terminar la anécdota Travolta recuerda a quién iban a darle el papel antes que a él: "Él ya tenía en mente que fuese Michael Madsen y esa noche le hice cambiar de opinión, de una forma u otra, y decidió darme el rol y me lo ofreció en el acto".

