La extraña foto de Kevin Bacon presumiendo del tanga de su mujer que lleva su nombre

Hay matrimonios que nunca pierden la chispa y eso parece ocurrir con Kevin Bacon y Kyra Sedgwick, casados desde hace más de 33 años y tan enamorados como el primer día.

Una de las claves de esta adorable unión es seguro su gran sentido del humor y complicidad, algo que demuestran a menudo en sus redes sociales o cuando cuentan detalles sobre su vida juntos.

Ahora Bacon ha revolucionado a sus seguidores al compartir quizá demasiado detalle. El veterano actor ha publicado orgulloso una especie de selfie utilizando la rueda de la secadora, donde el protagonismo de la imagen de lo lleva un tanga.

Pero no es un tanga cualquiera, pues la pieza de lencería tiene grabado en pequeñas joyas : "I LOVE KB", quiero a Kevin Bacon.

Parece que el actor está orgulloso de sus iniciales en un sitio importante, y junto a la imagen bromeaba: "A veces hacer la colada puede ser divertido y lleno de sorpresas".

Desde luego la sorpresa se la ha ha llevado su mujer, que ha tenido la mejor reacción posible.

"Gracias por airear mis trapos sucios", le comentaba Kyra con un guiño y un corazón.

Parece que la pareja se entiende a la perfección incluso con los momentos más inesperados.

El secreto de su relación

El matrimonio de Kyra y Bacon es envidiable, pero después de tantos años juntos, muchos les preguntan cuál es el secreto de su éxito.

En una entrevista con ET Kevin responde: "Describir con palabras 32 años de matrimonio es complicado, pero ella es la música. Tuve suerte, de alguna manera encontré a la persona con la que estaba destinado a estar y nunca lo daré por sentado", asegura.

El actor, que comparte dos hijos de 31 y 28 años con Sedgwick, añade: "Tiene una gran capacidad para crear una situación en la que nuestros hijos sean abiertos y estén dispuestos a comunicarse con nosotros. La comunicación, para mí, es uno de los secretos para mantener a sus hijos felices, sanos y seguros, y no siempre es lo más fácil".

