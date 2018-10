La extraña entrevista misógina a Drew Barrymore que ha conmocionado al mundo

La supuesta entrevista realizada a Drew Barrymore ya ha sido calificada de "misógina", "ofensiva" y "falsa" en redes sociales, con contenidos como éste:

"Se conoce que Barrymore ha tenido al menos 17 relaciones, compromisos y matrimonios; los psicólogos creen que su comportamiento es completamente natural dado que no ha tenido un modelo masculino en su vida después del divorcio de sus padres cuando solo tenía 9 años. Desde ese momento, ha estado inconscientemente buscando atención y cuidados de una figura masculina; pero desafortunadamente las cosas no siempre salen como se planea y aún no ha tenido éxito en ninguna de sus relaciones por varias razones".

La entrevista, denominada como "surrealista" por Adam Baron, el usuario que la compartió en redes y que ahora se ha hecho viral, ha llegado a oídos de los representantes de Barrymore, que han asegurado que la actriz no participó en dicha entrevista.

No obstante, la compañía Egypt Air mantiene su veracidad y asegura que fue realizada por la antigua presidenta de la Asociación Extranjera de Prensa de Hollywood, Aida Takla O'Reilly.