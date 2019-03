Extenso segundo tráiler de 'Hitchcock' con Anthony Hopkins y Scarlett Johansson

Despúes de ver el primer avance y las nuevas imágenes de 'Hitchcock', tenemos un nuevo avance de la película que pone a Anthony Hopkins en la piel de Alfred Hitchcock, contando su relación con su esposa Alma (Hellen Mirren) y la dura y dificultosa producción de una de sus obras cumbre, 'Psycho', para muchos su trabajo más inspirado.

La película, dirigida por Sacha Gervasi, con un guión de John McLaughlin, está basada en el libro 'Alfred Hitchcock and the Making of Psycho' de Stephen Rebello.

'Hitchcock' se estrenará en cines el próximo mes de Febrero.