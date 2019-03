Exclusivo: A Lily Coillins no le gustan los chicos buenos como Logan Lerman

"Apestas a romanticismo y buenas intenciones. No busco un buen chico, no quiero novios y no quedo con nadie". Así de tajante es Lily Collins cuando Logan Lerman solo quiere invitarle a una cerveza en un bar.

Se encuentran 'casualmente' y la reacción de Samantha, que así se llama en 'Un invierno en la playa', es pasota y arrogante en este clip en exclusiva de la película que llegará a los cines el 14 de junio.

La película gira en torno al veterano novelista Bill Borgens, papel que interpreta Grego Kinear, que años después de su divorcio sigue obsesionado con Erica, la mujer que lo abandonó por otro hombre.

A pesar de los esfuerzos de su vecina Tricia, él sólo tiene ojos para Erica. Cuando Bill descubre que su hija Samantha (Lily Collins) acaba de publicar su primera novela, se da cuenta de que él hace tiempo que no escribe. Al mismo tiempo, su hijo Rusty intenta también encontrar su camino como escritor de ficción.

Junto a Collins y Grego Kinear, que son padre e hija en la película, estarán Jennifer Connelly, Nat Wolff, Kristen Bell y Patrick Schwarzenegger.

>> AQUÍ OS DEJAMOS EL TRÁILER DE 'UN INVIERNO EN LA PLAYA'