Exclusiva: Todos los secretos de 'Tres veces tú', tercera parte de 'Tres metros sobre el cielo', revelados por su creador Federico Moccia

'Tres veces tú' es el nombre de la tercera novela de Federico Moccia sobre '3MSC' y cuenta con más de 800 páginas. El libro llega por fin a las librerías este 24 de enero editado por Planeta, y las preguntas de los fans no son pocas. ¿Quieres saberlo todo sobre el desenlace de la historia que enamoró a toda una generación? No te pierdas detalle, y si necesitas más, aquí puedes leer el primer capítulo.

- La generación que se enamoró con 'Tres metros sobre el cielo' ha crecido. ¿Va a madurar esta tercera parte con ellos?

Siempre me han fascinado las historias de amor que no terminan en la última página. Me gusta ir más allá y ver el cambio y la transformación. Los personajes se vuelven reales, animados por los sentimientos de aquellos que han leído sus historias. Ellos existen, no son sólo una fantasía.

Los lectores tienen un sentimiento especial, casi de tristeza, cuando contra su voluntad deben cerrar el libro porque ya se terminó. Lo único que pueden hacer es volver a leerlo y seguir soñando. Pero por mucho que lean, no agotarán la verdad de las historias que se cuentan.

Es por eso que la historia de amor de Step, Babi y Gin es tan cierta como su “devenir”. Quienes leyeron y amaron sus historias, ahora han crecido, igual que ellos. Han vivido muchas y nuevas experiencias, están trabajando y haciendo planes para el futuro. Están en otra etapa de su vida.

Crecer significa mejorar gracias a las experiencias del pasado y acercarnos a lo que realmente somos. Aunque también habrá sorpresas, ¡claro!

Baby y Hache son la pareja protagonista de la película | Seestrena.com

- Babi y Gin han sido los grandes amores de Step. ¿Veremos a algún personaje nuevo que nos enamore o trabajará en sus relaciones del pasado?

El objetivo de esta tercera novela, si lo hay, es alcanzar la esencia de las cosas. Al menos eso es lo que he intentado hacer. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Persistir en la creencia de que lo que hemos dejado atrás ya no debe importarnos más? ¿O entender que para pasar página realmente y empezar de nuevo tenemos que entregarnos a lo nuevo que nos trae la vida?

En esta novela hay nuevos personajes, sí, pero el amor verdadero es tan grande que ocupa la mayor parte de la historia. El pasado vuelve, sí, pero con un nuevo significado. Y de una manera que nos recuerda a todos que lo que ha ocurrido en el pasado puede ser una oportunidad en el futuro, en lugar de cerrarnos puertas y blindarnos para no sufrir más. Los recuerdos del corazón son especiales y no funcionan de manera racional. Esto vale para Gin, Step e incluso Babi.

- Y en ese aspecto, la narrativa nos adentró en el punto de vista de Step pero también en el de las protagonistas. ¿En quién se centrará ahora?

Podría decir que el punto de vista es “multifocal”. La narración en primera persona me da la oportunidad de elegir el punto de vista de los protagonistas que van contando, poco a poco, sus experiencias.

Es una visión subjetiva como en la vida real, en la que cada uno ve las cosas a su manera. En realidad, nosotros sólo podemos dar fe de lo que sentimos en este mismo momento, sin atajos, sin algo o alguien que ya sabe cómo va a terminar lo que nos importa.

En esta novela ni siquiera el narrador va a tenerla ventaja de conocer el futuro antes que los lectores.

¿Quién saca más músculo? | SeEstrena.com

- Además del trío protagonista cogimos cariño a otros personajes como Daniela o Pallina. ¿Nos puedes decir algo de qué ha sido de sus vidas?

Daniela y Pallina nos van a sorprender en esta novela. Ambas han crecido.

Daniela recibirá una gran e importante noticia que puede cambiarle la vida, después de la famosa fiesta, años atrás, en la que pasó algo loco e inesperado. Va a ser descubrimiento sorprendente.

Pallina es ahora una diseñadora de interiores de éxito que se ha ganado el respeto de la profesión. Sigue siendo divertida, dulce y cariñosa, y tendrá que enfrentarse a un episodio del pasado que todavía sigue abierto o, mejor dicho, a dos: Pollo y Babi.

- La noticia de una tercera parte de la historia ha cogido a los fans por sorpresa. ¿Por qué ahora?

Esta tercera parte me ha estado acompañando durante mucho tiempo. Ha estado conmigo en los lanzamientos de mis otros libros y películas. Las historias de Step, Babi y Gin han madurado conmigo y durante años me han demandado mucha atención. Ahora han llegado a su plenitud y por eso ha sido ahora cuando he decidido ponerlas sobre el papel.

Durante años, he recibido con emoción muchas cartas y correos electrónicos de los lectores de “A tres metros sobre el cielo” y “Tengo ganas de ti” en los que me pedían que la historia continuara y que Step se quedara con Gin o bien regresara con Babi. Me han demostrado que estos tres personajes han formado parte de sus vidas y, ahora, van a reencontrarse con ellos. Estoy muy agradecido, de verdad, por todo el afecto y la estima que he recibido. Y voy a tratar de no defraudarles.