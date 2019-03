Exclusiva: La protagonista de 'Sharknado 5', Cassie Scerbo, tiene la nueva combinación que destronará a los tornados con tiburones

'Sharknado 5: Aletamiento Global'

¿Qué hay mejor que un Sharknado? No, nosotros tampoco podemos imaginarnos nada, La saga televisiva más bizarra de los últimos años ha vuelto a reunir a los fans en 'Sharknado 5: Aletamiento global'. Increíble pero cierto. Llevan cinco entregas y la franquicia cada vez apunta más alto. Por lo que no, no se nos ocurre nada más extraño que un Sharknado. Suerte que contamos con la ayuda de Cassie Scerbo, la dura guerrera Nova, para echarnos una mano. No te pierdas en el vídeo lo que nos reveló en su visita a España.