Ewan McGregor asegura que estaría encantado de volver a ser Obi-Wan en un spin-off de 'Star Wars', ¿tomará nota Lucasfilm?

Obi-Wan Kenobi es uno de los personajes más carismáticos de la saga de 'Star Wars'. El Jedi ha aparecido en 6 películas de la saga, teniendo un protagonismo muy importante y siendo clave en la historia al ser el maestro de Anakin Skywalker, que más tarde pasaría a ser el temido Darth Vader.

Ewan McGregor fue el encargado de dar vida al joven Obi-Wan en las tres primeras entregas de la saga, precuelas de las cintas originales. Ahora el actor acaba de revelar en una entrevista a Entertainment Weekly que estaría más que dispuesto a volver a encarnar al ilustre personaje.

"No hay oferta oficial, ni hemos hablado, ni nada de eso. Pero yo siempre he dicho que estaría encantado de hacerlo si me lo proponen. Sería un buen enlace entre las precuelas y las nuevas cintas. Creo que tienen películas confirmadas hasta casi 2020, así que no creo que esto vaya a suceder pronto."

Es curioso porque estás palabras llegan días después de que Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, declarara que el próximo spin-off de 'Star Wars' sería revelado en verano.

"Creo que nos estamos acercando, mi esperanza es que se revele en algún momento del verano. Estamos en discutiendo sobre este tema en estos momentos".

De momento hemos podido conocer el primer tráiler de 'Star Wars: Los últimos Jedi', película que llegará a la gran pantalla el 15 de diciembre de 2017.