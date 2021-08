El evento público en el que Renée Zellweger ha confirmado su relación con su joven novio

A Renée Zellweger siempre le ha gustado mantener su vida privada alejada del foco mediático, y todavía más si se trata de sus relaciones amorosas, pero su nuevo novio ha confirmado públicamente su relación con la actriz a través de Instagram.

Desde el pasado mes de julio se la relaciona con el presentador de 'Joyas sobre ruedas', Ant Anstead, con quien tiene una diferencia de edad de 10 años. La pareja se conoció en el rodaje del nuevo programa de Anstead y que se llamará 'Celebrity IOU Joyride'.

La dinámica del programa es invitar a famosos para ayudarles a restaurar un coche y sorprender a alguno de sus seres queridos. Ambos artistas congeniaron a la perfección desde el primer momento e intercambiaron sus números de teléfono tras mantener una animada conversación.

Hace poco, los paparazzis fotografiaron a Zellweger disfrutando de las vistas del apartamento hacia el océano que posee la nueva casa del presentador, así como que Renée está vestida de forma cómoda y sin maquillaje. Tras disfrutar de las vistas al mar y de una charla distendida, la pareja decidió regresar al interior del piso.

Aunque ambos habían sido fotografiados juntos, ninguno había hecho declaraciones públicas sobre su relación, pero ahora Anstead ha compartido en Instagram varias fotografías de él y Zellweger en un evento, con el que se confirma su relación amorosa.

"¿Por qué está esta gente tan feliz? Comida, amigos, bebida y música", escribía el actor Joseph Gatt en un story donde aparecían junto al grupo Renée Zellweger y Ant Anstead.

Renée Zellweger y Ant Anstead en el Lyon Air Museum | Instagram Story de Ant Anstead

Entre las imágenes que el presentador compartió, se encontraba otra fotografía en la que también aparecía Renée, que originalmente fue publicada por Lydia McLaughlin y decía: "Nos alegramos mucho por ti, Ant".

Anstead ha encontrado el amor poco después de divorciarse

Anstead firmó en junio su divorcio con la inversora Christina Haack, con quien estuvo casado durante dos años y tuvo a su hijo Hudson. El presentador también tiene otros dos hijos de una relación anterior a su matrimonio con Haack; su hija Amelie de 17 años, y su hijo Archie de 14.

Ant Anstead decidió informar de su divorcio a la prensa y a sus seguidores mediante su cuenta oficial de Instagram, a través de una fotografía en la que aparecen sonrientes en blanco y negro junto a la que decía: "Cualquiera que me conozca de verdad, sabe que no me gusta compartir datos sobre mi vida privada públicamente. He guardado silencio esperando que pudiésemos solucionarlo puesto que nunca me he rendido con nosotros. Espero que la decisión de Christina le traiga mucha felicidad".

Seguro que te interesa:

Hugh Grant se burla de esta peculiaridad de Renée Zellweger en 'El diario de Bridget Jones'