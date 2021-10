Evangeline Lilly confiesa los problemas que ha tenido para entender a su personaje de la Avispa en la saga 'Ant-Man'

Evangeline Lilly solía ser conocida por su rol en la ficción televisiva 'Perdidos', pero después de unirse al gran Universo Cinematográfico de Marvel en 2015, también es muy popular por su papel de la Avispa. Su primera aparición como este personaje fue en 'Ant-Man' y más tarde en su secuela que la incluía en el nombre. También pudimos verla unirse al resto del MCU en 'Vengadores: Endgame'.

Ahora se prepara la continuación de la saga con su próxima película, 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania', y en una entrevista con THR, Evangeline ha admitido que esta última ha sido la que le ha permitido realmente entender a su personaje. La actriz describe a Hope Pym como su papel más difícil de entender, y aunque lleva interpretándolo en varias películas, Evangeline ha admitido que el guion de 'Ant-Man 3' ha hecho que finalmente entendiera a la Avispa.

Durante la entrevista, la estrella reconocía: "Hope es un extraño enigma para mí. Pero la verdad es que me resulta más difícil conocer y entender a Hope que a cualquier otro personaje que haya interpretado antes. Y diré que después de leer el guion de [Quantumania], tuve una especie de momento eureka; le dije a Peyton [el director]: 'Dios mío, creo que por fin la entiendo'".

Ant-Man y la Avispa | Agencia

"Así que espero que cuando terminemos y cuando vea la película, me dé cuenta de la diferencia. Pero no creo que nadie más lo haga. Creo que soy una buena impostora. Es a lo que me dedico", decía Evangeline sobre si verá algo distinto en su interpretación ahora que conoce su personaje de otra forma.

"Pero sé la diferencia y tengo la esperanza de que en esta, sentiré que puedo verla y decir: 'Sí, la has manejado mejor en esta que antes'. Ese es mi objetivo, de todos modos, Esa es mi esperanza", añadía.

Lo que se sabe de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'

En la próxima película de 'Ant-Man', aparecerá Jonathan Majors como Kang el Conquistador, un personaje que se dio a conocer brevemente en el final de la serie 'Loki', y que será el próximo gran villano de la Fase 4 de Marvel.

Por ahora, la cinta se estrenará en febrero de 2023, por lo que se sabe muy poco sobre su trama. Sin embargo, parece que el rol de la Avispa será de mayor importancia y hasta puede convertirse en la primera línea de defensa de la humanidad contra la fuerza que pretende dominar el continuo entre el espacio y el tiempo, a lo que Marvel se refiere como el "Reino Cuántico" o "Microverso", un concepto de dimensión alternativa.

A lo largo de las cintas de Marvel, la Avispa ha madurado y se ha desarrollado su personaje, aunque desde siempre haya sido fuerte, inteligente y capaz. Además, tiene cierta adicional importancia, ya que es la primera superheroína de MCU que ha sido nombrada en el título de una película.

Evangeline asegura que el guion de la tercera parte de 'Ant-Man' es el mejor de la franquicia, y si verdaderamente fue la clave para que la misma actriz entendiera a Hope, también podría serlo para el resto del público.