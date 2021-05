Eva Mendes sorprende con una foto con Ryan Gosling tras decidir que no quería publicar nada de su familia

La estrella de Hollywood Eva Mendes se ha convertido en una figura imprescindible en Instagram, donde ha creado una gran "comunidad de madres", como ella la llama, y donde es muy activa sobre todo tipo de temas.

Sin embargo, Eva tiene claro que su vida familiar con Ryan Gosling y sus hijas, Esmeralda Amada y Amada Lee, con 6 y 4 años, está fuera del debate.

La actriz y diseñadora de moda no duda en responder tajante siempre que pone en tela de juicio a su familia o su vida privada, y no suele compartir detalles de sus hijas ni de su famosa pareja.

Pero ahora Mendes ha sorprendido mucho a sus seguidores al publicar una foto con Ryan, un 'recuerdo' de los tiempos en los que comenzó su romance cuando se conocieron en el rodaje de la película 'The place beyond the pines' en 2011.

"Tirando de hace muuucho.....", comentaba la actriz junto a la foto de ambos caracterizados.

La imagen ya tiene cientos de comentarios sobre fans que amaron la película y "su química", de otros sorprendidos de que haya subido algo con Ryan aunque sea de hace tiempo, e incluso ha habido un comentario ganador que está ganando miles de likes:

"Parecéis los Megan Fox y Machine Gun Kelly originales", escribía un usuario refiriéndose a sus looks.

Por qué Eva Mendes no sube nada de su familia

El pasado año Eva ya se sinceró en su cuenta oficial sobre su vida con Ryan Gosling tras recibir un comentario de un hater.

"Siempre he tenido unos límites claros sobre mi hombre y mis hijas. Hablaré de ellos por supuesto, con límites, pero no voy a subir fotos de nuestra vida diaria. Y como mis niñas son tan pequeñas que no entienden lo que significa publicar su imagen, no tengo su consentimiento", aclaraba.

