Eva Mendes revela un detalle sobre Ryan Gosling y su Instagram que ha sorprendido mucho

Los actores Eva Mendes y Ryan Gosling son una de las parejas más hot de Hollywood, pero probablemente también la más reservada de todas.

Ambos separan por completo su vida familiar de sus carreras y valoran mucho su privacidad y la de sus hijas, Esmeralda, de 6 años, y Amada, de 4.

Eva, la cual se ha tomado un respiro de la interpretación en los últimos años, se ha convertido en una figura muy importante en Instagram, donde es muy activa e interactúa con la 'comunidad' que siente que ha creado con otras madres y seguidoras.

No obstante la actriz tiene claro los límites que quiere poner respecto a su familia, de los que nunca publica fotos de su día a día, y aunque habla en general sobre ser madre y la crianza no expone a sus hijas ni a "su hombre" Ryan Gosling en sus publicaciones.

Pero la cosa no queda ahí, pues ahora ha sorprendido al responder a un comentario en el que le preguntaban por el 'detrás de las cámaras' de su cuenta y su vida con Gosling.

"¿Cuántas de tus fotos las ha hecho Ryan?", preguntaba un usuario.

"Ninguna de las que publico. Mis amigas me las hacen y yo hago las suyas. Es una cosa de chicas :)", aclaraba la intérprete, ante las reacciones sorprendidas de sus fans.

La única publicación con Ryan Gosling

Parece que Mendes tiene muy clara la separación entre la vida en redes sociales y la vida en su casa.

No obstante, hace un mes también sorprendía al publicar una foto con Ryan después de explicar por qué no quería subir nada de su familia.

Pero esta excepción se debió a un fotograma de 'The place beyond the pines', la cinta en la que se enamoraron en 2011, la cual rescató como un "throwback": "Tirando de hace muuucho.....".

Seguro que te interesa:

Eva Mendes, mujer de Ryan Gosling, abre debate en redes sociales sobre azotar a los hijos