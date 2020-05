Eva Mendes y Ryan Gosling son una de las parejas más aclamadas de Hollywood, pero también la más reservada. La pareja tiene dos hijas, Esmeralda Amada y Amada Lee, pero mantienen su vida familiar en la más absoluta privacidad.

No obstante, la actriz no ha tenido reparos en aclarar las cosas sobre su familia y el papel de Ryan Gosling ante unas acusaciones que no le han gustado nada.

Después de publicar un inocente post en el que confesaba que sus hijas no le dejaban mucho tiempo libre (como a cualquier madre del planeta), Eva recibió comentarios insinuando que Gosling no la ayudaba en casa o que parecía ser una "madre soltera".

La actriz ha respondido a los comentarios con unas claras palabras.

"Amo a las mujeres. Soy una chica de chicas. Me encanta conectar con mujeres. Es básicamente por lo que tengo esta cuenta. Así que cuando digo que soy una 'mamá cansada' y quiero conectar con otras 'mamás cansadas' no va de excluir a los padres o a otros cuidadores que hacen mucho. Simplemente soy yo intentando conectar con otras mujeres, sin que devalúe de ninguna forma lo que hacen los papás.

En cuanto a Ryan Gosling como padre y por qué no habla de él, Eva ha sido tajante. Puedes verlo todo en el vídeo de arriba.

