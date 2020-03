Eva Longoria vetada en Estados Unidos

El interés despertado por una escena lésbica de Eva Longoria con la actriz mexicana Kate del Castillo ha contaminado el estreno en EE.UU. el pasado viernes de la comedia 'Without Men', una fábula que plantea cómo sería una sociedad formada solo por mujeres.

Longoria se distancia en el filme de su conocido personaje de 'Mujeres desesperadas' para encarnar a un viuda con carácter que termina convirtiéndose en la alcaldesa de su pueblo cuando la guerrilla se lleva por la fuerza a todos los hombres. Una situación de abandono que las habitantes de esa perdida localidad superan sobre la marcha y termina por fomentar el amor entre vecinas. "Está bien que la gente vaya a verla por el morbo, aunque la película es más que eso", explicó a Efe la directora Gabriela Tagliavini, que se encargó también de adaptar la historia basada en la novela 'Tales from the Town of Widows' de James Cañón.

"Es una propuesta humana y social pero en forma de comedia atrevida, agarramos los clichés y nos reímos de ellos", comentó la realizadora que insistió en que "no es un drama lésbico" y tampoco un alegato feminista. "Plantea cómo comunicarse y cómo llevarse bien", dijo Tagliavini, que confesó que el proyecto cayó en sus manos después de que el autor de la obra tratara sin éxito de involucrar al cineasta español Pedro Almodóvar. "Tuve suerte de que no le contestó", admitió la directora de 'Ladies' Night' (2003) quien se puso en contacto con Longoria para protagonizar la cinta.

A Longoria "le gustó muchísimo el guión", indicó Tagliavini que, aunque tenía poco presupuesto, tiró de relaciones personales para formar un reparto de renombre con Longoria, Christian Slater, Óscar Núñez, Kate del Castillo, María Conchita Alonso, Fernanda Romero, Judy Reyes y Mónica Huarte, entre otros. "Le pagaba a todo el mundo muy poco, lo hicieron por pasión por la historia. A las mujeres les interesaba mucho", señaló la realizadora.

El rodaje tuvo lugar en junio de 2010 en un set situado en Ojai, cerca de Santa Bárbara en el sur de California, coincidiendo con las vacaciones de Eva Longoria y transcurrió en armonía a pesar de los temores de la directora por que se produjera un choque de egos. "Éramos unas treinta mujeres y yo estaba esperando que alguna fuera la diva pero no hubo problemas de convivencia. Nos reímos mucho y cotorreamos", aseguró.

Respecto a la ya famosa escena sexual entre Longoria y Del Castillo, parte de la cual se adelanta en el trailer, Tagliavini reconoció que las dos actrices estaban "un poco nerviosas y se reían". "Primero hablé con las dos por separado, sobre cómo sería su personaje. El de Kate era más masculino y ya se había acostado con mujeres, el de Eva era casada y mojigata. Creo que quedó muy bonito y muy romántico. Si hubiera sucedido en realidad también habrían estado nerviosas", dijo Tagliavini.