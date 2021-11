'Eternals': Mahershala Ali confiesa que su entrada al Universo Marvel como Blade ha sido "aterradora"

'Eternals' era una de las grandes apuestas de Marvel para su Fase 4 y su llegada no ha decepcionado a los fans.

La cinta de Chloé Zhao guardaba muchas sorpresas más allá de su espectacular reparto, algunas de ellas en las ya tradicionales escenas postcréditos.

Si aún no has visto 'Eternals', a continuación habrá algunos spoilers de una escena de los créditos.

Uno de los personajes de la película que más ha dado que hablar es el de Kit Harington. El actor de 'Juego de Tronos' da vida a Dane, un aparente humano normal y corriente. Pero la escena postcréditos nos revela que en realidad se trata de Black Knight (Caballero Negro) y que viene de una larga dinastía de caballeros, un destino que parece plantearse al contemplar una legendaria espada.

Pero mientras reúne las fuerzas para empuñar la Espada de Ébano, una voz se escucha a su espalda. "¿Seguro que estás preparado para eso, Señor Whitman?".

Los fans salieron del cine ávidos por conocer de quién se trataba la misteriosa voz, que sin duda tendría gran importancia en el futuro del MCU. Y la directora Chloé Zhao no les hizo sufrir mucho revelando que se trataba de Mahershala Ali y su personaje de Blade.

El actor se ha sincerado con Empire sobre su primera aparición oficial en Marvel, aunque no fuera físicamente, y confiesa que estaba bastante nervioso.

"Fue aterrador. Porque, sabes, estás hablando antes de grabar [su proyecto propio]", reconoce, pues es la primera vez que se pone en la piel de Blade.

"Suelo ser muy particular sobre mis decisiones, como la mayoría de actores, y tener que tomar algunas decisiones, aunque sea una sola frase, vocalmente, tan pronto, me produjo una ansiedad real. E hizo que el trabajo fuera real. Es como, 'ok esto está pasando', y eso es emocionante", asegura.

