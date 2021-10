'Eternals': Angelina Jolie y Salma Hayek hablan de la "libertad" de trabajar con Chloé Zhao y por qué es perfecta para Marvel

'Eternals' presentará el próximo 5 de noviembre a una nueva generación de poderosos superhéroes desconocidos hasta ahora en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Con su estelar reparto se ha convertido en uno de los proyectos más esperados, y no es para menos, pues cuenta entre otros con pesos pesados como Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Gemma Chan y muchos más como los Eternos.

Unir en un cast a Angelina Jolie y Salma Hayek no puede hacerlo cualquiera, y ahora ambas han hablado en un reportaje con Elle sobre lo especial que ha sido trabajar con la directora, Chloé Zhao.

La cineasta se ha ganado un reputado lugar en Hollywood después de 'Nomadland', con la que consiguió varios Oscar en la pasada ceremonia. Y ahora se embarca en una aventura de Marvel que parece muy lejos de su territorio, pero al parecer no es así.

"Tuve algunos problemas con el guion y nos metimos en una seria pelea en mi casa. Las dos muy apasionadas. Y ella estaba en plan, 'No, pero así no es como lo he diseñado'. La gente de fuera decía que era una pelea, porque estábamos un poco gritando. Seguimos hablando y hablando, y se alargó mucho tiempo. La gente fuera estaba muy nerviosa pensando que me iban a despedir", confiesa Salma.

"Pero entonces salí y dije, 'Wow, ¡estoy enamorada de su cerebro!', esa fue la mejor conversación creativa que he tenido con un director en mi vida, y ella lo sintió igual. Me dijo, '¡Wow! Ha sido increíble'. Era simplemente completa libertad. Y encontramos nuestro punto intermedio. Y mientras lo encontrábamos, sacamos otras ideas. Fue super emocionante", añade.

"Es verdad lo que dice. No había egos. No había lugar para ello, ni tiempo con nadie. Eso es parte de lo que es Chloé. A mí me atraía mucho la idea de ella uniéndose a Marvel porque no parecía obvio. Y entonces la conoces y entiendes su conexión especial con el MCU y su amor por este tipo de películas, cómo creció, lo que significan para ella, y entonces cobra mucho sentido. Sabía que fuera lo que fuese, ella iba a aportar algo único", coincide Angelina.

"Lo que ocurrió es que me di cuenta de que es super fuerte. Sabe lo que quiere. Tenía una visión clara del terreno. Está abierta a escuchar, pero tienes que darle un argumento muy inteligente", termina apuntando Salma.

