"Fue una etapa horrible": E.L. James habla del caótico rodaje de 'Cincuenta sombras de Grey'

E.L. James, la autora de la saga 'Cincuenta sombras', compuesta por una trilogía que fue llevada al cine, escribió más tarde 'Grey', la misma historia que en la primera novela pero contada desde la perspectiva de Christian Grey. Y al parecer el mal ambiente que se vivió en el rodaje de la primera película tuvo mucho que ver con ello. Así lo ha contado la propia E. L. James en una entrevista reciente a AZ central.

Según relata la escritora, todo empezó cuando escribió, en la parte posterior del último libro, 'Cincuenta sombras liberadas', el primer capítulo de 'Cincuenta sombras de Grey' desde el punto de vista de Christian, sólo como una especie de 'bonus extra' para los lectores: "Entonces la gente comenzó a preguntarme: ¡Oh!, ¿puedes escribir esto, puedes escribir esto, puedes escribir esto?"

E.L. James continúa diciendo que se decidió a escribirlo después, a raíz del rodaje de 'Cincuenta sombras': "No tenía tiempo y no esperaba hacerlo, pero pasé una etapa tan desgraciada en el rodaje de "Cincuenta sombras de Grey", que cuando terminé me senté y escribí la novela, y fue una experiencia realmente catártica para mí. No me di cuenta de que sería tan popular como finalmente fue".

La escritora, como todos los fans saben, tuvo conflictos durante el rodaje con la directora de la película, Sam Taylor Johnson, con motivo del guión y el desarrollo de la producción.

Seguro que te interesa:

Emilia Clarke explota y confiesa la verdadera razón por la que rechazó 'Cincuenta sombras' y tiene que ver con 'Juego de Tronos'