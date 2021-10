"Estuvimos a punto de morir": Gwyneth Paltrow relata la aterradora experiencia del parto de su hija Apple

La actriz y empresaria Gwyneth Paltrow es, además de una veterana intérprete, más conocida ahora por su imperio de lifestyle, Goop.

Gwyneth suele ser muy abierta y sincera con temas muy variados y sus experiencias propias, y también es muy activa en redes sociales donde a menudo publica algunos detalles de su vida y con sus hijos con Chris Martin.

Ahora, hablando con total sinceridad en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard, los dos actores reflexionan sobre los cambios que sufren los cuerpos con la edad, y Paltrow habla del mayor cambio que ha sufrido su propio cuerpo.

La actriz cuenta que ha pasado por dos cesáreas, una con su hija Apple, de 17 años, y otra para su hijo Moses de 15, ambos de Chris Martin. "Me dejaron una gran cicatriz", apunta.

"Mi hija fue una emergencia, fue una locura, estuvimos a punto de morir las dos. Fue como, nada bueno", revela, dejando a Shepard y su co-host Monica Padman muy sorprendidos.

"Y bueno, te queda una gran cicatriz en el cuerpo, y te quedas como, 'Oh wow, eso no solía estar ahí'. Y no es que sea malo o lo quieras juzgar, pero te quedas como, 'Oh dios mío'", reconoce.

Su hija Apple, su mayor alegría

Sin embargo la historia acabó con un final feliz y el nacimiento de Apple se convirtió en un día muy especial para la actriz.

Así lo recordaba en el 17 cumpleaños de la joven, donde le dedicaba un precioso mensaje asegurando "eres mi vida, eres brillante y trabajas duro". Y añade sobre ese día: "Recuerdo la mañana en la que llegaste al mundo tan perfecta, y no puedo creer que fuera hace 17 años. Feliz cumpleaños, mi ángel".

