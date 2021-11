"Estuve en la cárcel": Will Smith tocó fondo antes de saltar a la fama con 'El Príncipe de Bel Air'

Will Smith es uno de los grandes actores de Hollywood y nadie olvidará su gran papel en 'El Príncipe de Bel Air', el cual le catapultó a lo que es hoy. Sin embargo Will no vivió una etapa nada fácil antes de ser uno de los actores más cotizados.

El intérprete vivió una de sus etapas más complicadas antes de que 'El Príncipe de Bel Air' le diese ese empujoncito que necesitaba. Él mismo lo ha confesado en 'The Oprah Conversation: Will Smith' junto a Oprah Winfrey. La presentadora del programa empieza explicando su situación: "Justo antes de 'El Príncipe de Bel Air', creo que la gente se sorprenderá de saber, me acabo de dar cuenta... lo perdiste todo".

"El gobierno te quitó los coches, tu casa y acabaste en la cárcel. Lo describes como haber 'tocado fondo'. ¿Cuál fue la raíz de esa caída Will? ¿Y qué lección de vida aprendiste de ella?", pregunta Oprha.

Ante esta situación se encontraba Will y no ha dudado en responder cómo vivió aquella época: "Cuando llueve, diluvia. Así que meterme en esa pelea en la estación de radio, Charlie golpeó al tipo que me mandó a la cárcel", comienza.

Will sigue: "Así que el dinero se fue, el coche se fue. Estaba tirado en el suelo de mi celda y estaba en plan, '¡Me estás tomando el pelo!'. Había ganado un Emmy hacía apenas ocho meses. En plan, ¿Qué está pasando? Y es como una espiral negativa que empieza a girar".

Para concluir, el actor hace una pequeña reflexión sobre lo vivido y cómo superar las adversidades: "Y a veces tan solo tienes que apartarte del camino y esperar hasta que la espiral se detenga".

La decepción de Will Smith por 'Soy Leyenda'

A pesar de que 'Soy Leyenda' es una de las grandes películas de Will Smith y también supuso un pelotazo en taquilla, el actor no tiene buen recuerdo de la adaptación de la novela de Richard Matheson. Durante la entrevista con Oprah, Will recuerda cómo vivió el éxito de la cinta: "Bueno, cuando me comentaron que habíamos batido récords me emocioné alrededor de unos 30 segundos".

Y termina diciendo: "Al final recaudamos 77, ¿si hubiéramos ajustado el final podríamos haber logrado más? Quería que el final fuese más similar al de 'Gladiator'".

