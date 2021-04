La estrella de 'Vengadores: Endgame' que no sabía que salía hasta que se vio en el cine

'Vengadores: Endgame' (y 'Vengadores: Infinity War') son uno de los proyectos más ambiciosos de la historia del cine, y tienen tantas estrellas invitadas como historias entrelazadas tras 10 años de desarrollo del Universo Marvel.

Debido a la gran magnitud de la producción y los compromisos de tantas estrellas de Hollywood, ambas películas se rodaron simultáneamente para favorecer la logística, dando aún más la sensación de ser una historia redonda.

Sin embargo, esta 'mezcla' de títulos dio lugar a confusión con una de las actrices que estuvieron en el rodaje: Yvette Nicole Brown.

La actriz de 'Community', donde ya trabajó con los hermanos Russo, tiene un papel pequeño pero clave en 'Endgame', pero debido al rodaje simultáneo de ambas cintas ella pensaba que salía en 'Infinity War', ¡y que la habían eliminado! Así lo confiesa en Comicbook.

"Era un cameo, así que se supone que no se lo podía decir a nadie. Así que mantuve el secreto durante dos años. Rodamos en 2017, y no salió hasta 2019. Y había pasado tanto tiempo, estaban rodando Infinity y Endgame a la vez", relata.

"Así que, yo rodé mientras que todo el mundo sabía que se estaba rodando 'Infinity War', así que pensé que ahí era donde salía. Y cuando se estrenó y no estaba, me quedé en plan, 'bueno, sabes, fue una gran experiencia. Pude trabajar con Chris Evans y Robert Downey Jr., y bueno, no ha funcionado, no pasa nada'", reconoce.

"Entonces fui a la premiere de 'Endgame' con mis amigos, un puñado de negros nerd, y vemos el ascensor y yo como, '¡yo salgo aquí!'. Y ahí está mi cara, estaba tan en shock como todos los demás. Todos gritamos. Chris Evans ahora es mi novio de Twitter, la vida es buena. La vida es buena", termina diciendo.

Si no lo recuerdas, Yvette interpreta a una agente de SHIELD en el pasado cuando Tony Stark y Steve Rogers viajan para conseguir la partícula Pym y se encuentran con el padre de Iron Man.

