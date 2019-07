'Vengadores: Endgame', ya considerada una de las películas más exitosas de la historia del cine, siempre ha significado un hito para todos los fans de superhérores. Hace unos meses se estrenaba la película cerrando un ciclo en la franquicia, y hoy en día, todavía siguen saliendo a la luz multitud de secretos sobre el filme más taquillero del mundo.

Ahora, una de sus estrellas, Angela Bassett, ha confesado no haber visto el film todavía. Durante una entrevista para 'EW Live' con motivo de su nuevo proyecto 'Otherhood', la intérprete de la madre de T'Challa en Black Panther aseguró no haber visto la cinta que se ha convertido en todo un fenómeno de masas. "Son tres horas, ¿verdad?...No lo he visto", dijo la actriz.

A pesar de su corta interpretación en 'Vengadores: Endgame' la actriz asegura conocer sobre qué va la película porque ella estuvo allí, pero poco más. "Tengo una idea de lo que pasa. Yo estuve ahí. Aunque no sé dónde y cómo se desarrolla". Sin embargo, sus hijas de 13 años ya han visto la película dos veces, mientras ella prefiere quedarse en casa. "La han visto dos veces. Y yo estaba en plan, 'divertíos, voy a relajarme en casa, gracias'. Luego me lo contáis", bromeaba la actriz.

Las protagonistas de 'Black Panther' | Marvel

