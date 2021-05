Una estrella de Marvel revela (y luego borra) el impactante regreso de un villano que se daba por muerto

La Fase 4 de Marvel avanza a toda máquina con un gran número de variados y esperados proyectos que forman parte de su gran universo.

Una de las películas que ya está en pleno desarrollo es la tercer aparte de 'Ant-Man', 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania', cuyo nombre y fecha de estreno se reveló en el impactante vídeo de adelantos junto con 'Eternos', 'Black Panther: Wakanda' o 'The Marverls', como puedes ver arriba.

La cinta tiene previsto llegar a los cines en febrero de 2023, y para ello los protagonistas ya se están preparando con trabajo físico y recibiendo primeros guiones, y Evangeline Lilly es la actriz que más está compartiendo con los fans.

Tanto es así que la actriz de 'Perdidos' ha estado publicando sus entrenamientos como la Avispa, o adelantando la bienvenida a la nueva incorporación al reparto, Kathryn Newton que reemplazará a otra actriz como la hija de Scott (Paul Rudd).

Sin embargo ahora Evangeline ha tenido un pequeño percance al publicar fotos del guion que había recibido de 'Quantumania' asegurando que "lo ama".

Los avispados fans (pun intended) no tardaron en intentar descifrar todo lo posible y se encontraron con un importante spoiler. Y es que entre el cast que participa en la película se le coló el villano Yellowjacket, Darren Cross (interpretado por Corey Stoll) que supuestamente murió a manos de Lang en la primera película.

Lilly no tardó en borrar la publicación pero en redes sociales estas cosas corren como la pólvora. Lo cierto es que dado lo que ahora conocemos del Reino Cuántico tras 'Ant Man y la Avispa' y 'Vengadores: Endgame', no sería de extrañar que Yellowjacket hubiera encontrado la forma de escapar al hacerse subatómico y no sea lo último que hemos visto de él.

Habrá que tener paciencia y seguir esperando para conocer más del proyecto.

Evangeline Lilly y Corey Stoll en la premiere de 'Ant-Man' | Getty Images

