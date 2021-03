"Dejadme en paz": La estrella de Marvel que no quería aparecer en 'Vengadores: Endgame' y les colgó el teléfono

El Universo Marvel lleva años construyéndose con historias y superhéroes diferentes y todas coincidieron en un crossover inigualable en 'Vengadores: Endgame'.

No contentos con la multitudinaria batalla por salvar el universo que aún nos pone los pelos de punta, la película estuvo calculada al milímetro y sus viajes en el tiempo también dejaron momentos inolvidables. Los Vengadores volvieron a escenas de películas que ya habíamos visto como si el tiempo no hubiera pasado, gracias a la gran cantera de actores que retomaron sus papeles. Sin embargo, hubo uno al que no le hizo nada de gracia que le pidieran volver.

Se trata de Frank Grillo, que da vida a Crossbones (Brock Rumlow) en el MCU. El agente infiltrado de HYDRA tuvo un papel clave haciéndose con el cetro de Loki tras la batalla de Nueva York, y ese es exactamente el momento que querían revisitar.

"La trayectoria de Crossbones tuvo un giro y estaba fuera de la saga bastante rápido, ¿verdad? Y estaba un poco cabreado por eso, porque firmé un acuerdo de siete películas con ellos y era como, 'Oh vas a ser parte del Universo Marvel', y eso no ocurrió", revela en el podcast Lights Camera Barstool.

"Así que me llamaron y dijeron, 'Mira, necesitamos que vengas una semana', y yo, '¿Para qué?', y me dicen, 'Bueno, no podemos...', y les dije, 'No, no pienso hacerlo'. Así que les colgué. Y me vuelven a llamar. Y yo, 'No voy a ir, dejadme en paz'".

Frank Grillo y Chris Evans en 'Vengadores: Endgame' | Marvel

Como todos los fans de la película sabrán, Grillo finalmente se animó a participar, y al parecer fue gracias a su hijo.

"Mi hijo de 22 años me dijo 'deberías ir y hacerlo'. Y yo le decía, 'Ah sí y por qué'. 'Porque te estoy diciendo que tienes que hacerlo. No me importa si estás en la película 10 segundos, es parte de la historia. Es algo grande", revela.

"Es algo importante... todo el mundo puede verlo y sonreír y decir, 'oh dios mío'. Y por esto lo hice, por mi hijo, no por los Russo", declara.

