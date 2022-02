La estrella de 'Dune' que no paraba de pedir más desnudos en la película

En plena carrera por los Oscar, el equipo de 'Dune' tiene en el horizonte hacer historia con los 10 premios a los que opta. Uno de ellos es al de Mejor maquillaje y peluquería, cuya dirección corrió a cargo de Love Larson, Eva Von Bahr y Donald Mowat. Y este último ha sido quien ha revelado el actor que creyó oportuno que su personaje tuviera más escenas sin ropa.

A lo largo de los 155 minutos que dura esta epopeya espacial, los espectadores no repararían en que uno de los villanos de la cinta sale varios minutos desnudo y caracterizado exclusivamente con maquillaje y prótesis. Pues así, Stellan Skarsgard hace su imponente aparición en un encuentro con Dave Bautista.

Y, según ha explicado el responsable del maquillaje, este es el convincente motivo por el que pedía aparecer más de esta manera: "A Stellan le encantaba estar desnudo como el Barón. Todos solíamos morirnos de risa cuando Stellan pedía más escenas de desnudos. Le pareció, de forma correcta, que el barón parecía más aterrador y peligroso cuando estaba desnudo que envuelto en túnicas o armaduras. Así que siempre estaba pidiendo más desnudos".

Estas declaraciones las ha hecho en una entrevista con The Wrap, donde también explicó el proceso de creación del patriarca de los Harkonnen: "Cinco personas necesitaban unas cuatro horas para aplicar el maquillaje de Stellan. Así era cuando el Barón estaba caracterizado. Desnudo, hicieron falta seis horas y media o siete. Esto era muy difícil, pero valió la pena. Pusimos mejillas, papada, una calva de silicona y prótesis de cejas. Siempre busco detectar prótesis de cejas falsas en las películas, así que trabajamos duro en ellas. Además, Stellan usó prótesis de manos, pies y tobillos".

"Estuve ocho o diez días en el set, así que mi personaje no aparece demasiado, pero su presencia se sentirá. Es una presencia tan aterradora que incluso si no dice nada, creo que le tendrás miedo. Y estoy extremadamente gordo. Estaba ocho horas en la silla de maquillaje todos los días. Y en algunas escenas, estoy muy alto porque levito. Es muy divertido", dijo Stellan Skarsgard a The Daily Beast sobre las interminables sesiones de maquillaje.

Los fans podrán seguir disfrutando de la imponente presencia del Barón Harkonnen en 'Dune: Parte 2'. La secuela está programada para el 20 de octubre de 2023 si no varía el calendario. La segunda entrega traerá, además, más escenas de Zendaya junto a Timothée Chalamet ya convertido como Muad'dib.

