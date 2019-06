Estos son los villanos a los que se enfrentará Robert Pattinson en 'The Batman'

Ahora que los fans han asumido que Robert Pattinson interpretará a Batman en la nueva película de DC, 'The Batman', queda por saber a qué villanos tendrá que enfrentarse.

La web We got this covered ha adelantado que estos serían El Pingüino, Catwoman, Luciérnaga y El Sombrerero Loco. Otras fuentes aseguran que en esta lista estaría también Bane y El Espantapájaros.

Los perfiles de estos personajes sugieren que Luciérnega será interpretado por alguien entre 20 y 30 años. El personaje intenta quemar todos los lugares donde no se le fue permitido entrar por ser un niño huérfano. El Sombrerero Loco sin embargo es un personaje más maduro, entre 40 y 50 años, un "científico que inventa y usa dispositivos tecnológico de control mental para manipular a sus víctimas".

El medio puntualiza que esta información está extraída de un documento de producción de la cinta y que estos personajes pueden cambiar a medida que se desarrolle el proyecto.

