Estos son los sueldos de las actrices de Hollywood mejor pagadas de 2016

Aunque ellas siempre están en desventaja respecto a sus compañeros actores, las cifras que ganan las actrices mejores pagadas de Hollywood son estratosféricas. Forbes ha publicado su lista anual en la que hace un ranking de las 10 actrices mejores pagadas.

Los 46 millones de dólares que encabezan la lista no pertenecen a otra que a Jennifer Lawrence, que repite encabezando la lista por segundo año consecutivo lejos de alcanzar los 52 millones que ganó en 2015.

La mayoría de sus ganancias se deben al sueldo recibido por la última parte de la saga de 'Los Juegos del Hambre'

Son 33 millones los que se ha embolsado la que empezó siendo la amiga patosa de Lorelai Gilmore. Melissa McCarthy no sólo le debe sus millones a la nueva 'Cazafantasmas' (que aunque no ha conseguido la taquilla esperada tampoco es un fracaso absoluto) sino a la línea de ropa creada por ella, en la que promueve ropa de un amplio rango de tallas.

La viuda negra no es la artífice de los 25 millones de Scarlett Johansson. La actriz ha ganado 17 millones por su papel en la todavía por estrenar 'Ghost in the Shell', y ha completado su suelo con otros pequeños papeles.

Jennifer Aniston en su momento fue la reina de la comedia romántica, pero ahora, sus 21 millones de ganancias en 2016 reflejan que es la reina de la publicidad. Sus contratos multimillonarios es lo que pagan su estilo de vida. Fan Bingbin nos enseña que no sólo Hollywood lo que reluce y como esta actriz, que sólo hace películas en China, ha tenido unas ganancias de 17 millones.

Charlize Theron es tan diva, que sólo por ser fabulosa le pagaron 10 millones de dólares por su papel secundario en 'Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo', que completó con su sueldo en 'Mad Max: Furia en la carretera' y su contrato con Dior.

'Batman v Superman' no le habrá gustado a la crítica, pero a Amy Adams seguro que sí. La actriz, gracias a su papel como Lois Lane y su contrato de publicidad con Max Mara ha llevado a su casa este año 13,5 millones. Por otro lado, aunque su pelucón en 'El Día de la Madre' no le ha dado dinero, su participación en 'Money Monster' le reportó a Julia Roberts 12 millones.

La lista la cierran Mila Kunis, con 11 millones, gracias a su papel protagonista en 'Malas Madres' y la voz recurrente de Meg en 'Padre de Familia' y Deepika Padukone, la reina de Bollywood que ha ganado 10 millones.