Estos son algunos actores que estuvieron a punto de protagonizar 'Harry Potter'

Estos son algunos de los actores que se interesaron por los papeles protagonistas de la saga mágica, y aunque actualmente la mayoría son grandes estrellas de renombre, es imposible pensar en 'Harry Potter' sin Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

Ahora que la saga celebra su 20 aniversario y ya se ha confirmado que habrá una reunión de 'Harry Potter', estos son los actores que podrían haberlo cambiado todo.

Liam Aiken as Harry Potter

Liam fue uno de los favoritos para el papel principal como Harry. Sin embargo, era estadounidense y se opuso a la norma de que todos los actores debían ser ingleses. "Fue muy exigente en cuanto a edades porque, con suerte, habría varias películas, por lo que no podíamos elegir a nadie menor de 13 años para interpretar a nadie", dijo la directora de casting Janet Hirshenson al HuffPost . "Debían tener al menos la edad adecuada del personaje".

Saoirse Ronan como Luna Lovegood

Saoirse Ronan había estado pensando en el papel de Luna Lovegood, que finalmente fue interpretada por Evanna Lynch. "Era demasiado joven", explicó en una entrevista con el medio Independent. "Pero en ese momento pensé, 'Me encantaría estar en Harry Potter'. Cuando era más joven, solía pensar que tenían el mejor trabajo del mundo".

Saoirse Ronan | Gtres

Saoirse agregó: "Básicamente, he crecido con 'Harry Potter', como lo han hecho muchos niños de mi edad.

Rowan Atkinson como Lord Voldemort

Rowan Atkinson, mejor conocido como Mr. Bean, tenía interés en el papel de villano. The Guardian informó que Rowan estaba buscando "ampliar su rango y aprovechó la oportunidad de interpretar a la oscura némesis de Potter".

El popular “Mister Bean” es amigo cercano del Príncipe de Gales | GTres

Pero Voldemort fue interpretado por Richard Bremmer en Sorcerer's Stone, antes de que Ralph Fiennes asumiera el papel.

Tim Roth como Severus Snape

Tim Roth reveló en un Reddit AMA que le ofrecieron el papel de Snape, que fue interpretado por el difunto Alan Rickman. "Si lo hubiera hecho, todo habría cambiado", dijo a los fans. "Pero no, creo que el mejor hombre para el trabajo hizo el trabajo".

Tim Roth no quiso ser Severus Snape | seestrena

Eddie Redmayne como Tom Riddle

Antes de que Eddie Redmayne interpretara a Newt Scamander en las películas de 'Animales Fantásticos', hizo una audición para Tom Riddle. "De hecho, hice una audición para interpretar al villano de la Cámara de los Secretos,Tom Riddle, cuando estaba de regreso en la universidad", le dijo a Empire . "Fallé correctamente y no me devolvieron la llamada. A lo largo de los años, siempre esperé que me eligieran como miembro de la familia Weasley, pero desafortunadamente no".

Eddie Redmayne en la premiere de 'Los crímenes de Grindelwald' | Getty

Finalmente, el papel fue interpretado por Christian Coulson.

Ian McKellen como Dumbledore

Ian McKellen fue otro actor en la carrera para asumir el papel de Albus Dumbledore después del fallecimiento de Richard Harris. Sin embargo, Richard criticó a Ian en el pasado, e Ian, rechazó el papel. "Cuando me llamaron y me dijeron que estaría interesado en las películas de Harry Potter, no dijeron en qué parte. Me di cuenta de lo que estaban pensando y no pude" explicó . "No podía tomar el papel de un actor que sabía que no me aprobaba".

