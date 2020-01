Esto es lo que pensaría Robin Williams del remake de 'Jumanji', según Jack Black

Uno de los remakes que se está haciendo este año es el de 'Jumanji', la original cinta de 1995 protagonizada por Robin Williams. La película narraba la historia de un misterioso juego de mesa mágico que conseguía darles vida a los animales exóticos que aparecían en el mismo.

La nueva versión, protagonizada por Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan y Kevin Hart, sin embargo, se rumorea que se centrará en un videojuego en donde los niños, convertidos en avatares a la hora de jugar, tendrán que usar sus respectivas habilidades para escapar del juego.

¿Qué pensaría Robin Williams acerca de esto? Jack Black, en una entrevista con TMZ, ha afirmado que si el actor viviera, estaría orgulloso de esta nueva versión y no duda de que le gustaría. "Robin estaría orgulloso. Me encanta Robin en 'Jumanji', la original, es difícil estar a su altura. Pero creo que estamos haciendo un gran trabajo. Es diferente, ¿sabes? No es una secuela. Es una resucitación", confiesa Black.

El actor además ha explicado que la nueva película honrará la memoria de Robin Williams y que, al tener un argumento diferente a la anterior, es totalmente respetuosa con la original.

Sin embargo, hay quienes dudan de si el fallecido Williams estaría orgulloso de ver un remake en el que, por lo menos en las imágenes de rodaje que se han compartido, se pueden ver puñetazos y piernas rotas, alejándose de la mágica inocencia de la película de 1995.

Habrá que esperar a que el remake se estrene para comprobar si Jack Black estaba en lo cierto o no. ¿Tú qué opinas al respecto?