Este será el nuevo actor que interprete a R2-D2 en 'Star Wars: The Last Jedi'

A pesar de que R2-D2 fue movido por control remoto en la última película de la saga galáctica, 'Star Wars: Episodio VII - El despertar de la fuerza', Disney y LucasFilm han decidido que sea otra vez una persona quien encarne a este personaje.

Sin embargo, el actor original que se encargaba de dar vida a este droide, Kenny Baker, fallecía el pasado agosto a los 81 años de edad. Por eso, la saga ha fichado a Jimmy Vee para este papel en la nueva película. Un actor escocés que ha participado en series como 'Doctor Who' y 'Las aventuras de Sarah Jane' y ha interpretado a varios Goblins en las películas de 'Harry Potter'.

Jimmy Vee tomó el relevo de Baker en 2015, durante el rodaje de 'The Last Jedi', cuando todo el equipo sabía que ya era necesario el reemplazo. Ahora, el actor agradece todo lo que le ha enseñado su antecesor, que se encargó de interpretar al droide durante 30 años. "Ha sido un placer absoluto haber trabajado junto al legendario Kenny Baker. Kenny fue un actor fantástico y me enseñó todos los "trucos" sobre cómo trajo a R2-D2 a la vida, a quien seguiré interpretando en su honor. Estoy muy emocionado de ser parte del universo de 'Star Wars' y no puedo esperar a que todos vean en lo que hemos estado trabajando tan duro el año pasado".

'Star Wars: The Last Jedi', dirigida por Rian Johnson y protagonizada por Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac y Lupita Nyong'o, llegará a los cines el 15 de diciembre de 2017.