Este es el oscuro final original de 'Múltiple' que Shyamalan no se atrevió a realizar

Manoj Nelliyattu Shyamalan es uno de los mejores directores de thrillers y terror de los últimos tiempos. El cineasta ha dirigido grandes proyectos como 'El sexto sentido', 'Señales', 'El bosque', 'La Visita'... Y acostumbra a dejarnos con la boca abierta con increíbles giros de guión en los desenlaces de las cintas.

El pasado 27 de enero Shyamalan estrenó 'Múltiple', su último trabajo, y de nuevo hubo un final que no esperábamos. Sin embargo el director acaba de confirmar que la idea original era más oscura y completamente diferente. Si no has visto la película, te recomendamos que no sigas leyendo porque viene un importante SPOILER.

El final original de 'Múltiple' nos mostraba a Kevin (James McAboy), con la personalidad del despiadado Dennis y observando una escuela desde una azotea. Es entonces cuando comenta: "Mira esas almas intactas". Dando a entender que se dispone a atacar a los inocentes niños. Shyamalan ha dado más detalles sobre esa secuencia.

"Era demasiado oscuro. No quería que las motivaciones de la bestia se redujeran al simple hecho de matar. Por eso escribí el final que habéis visto en la película, con el espejo. Se trataba más de enseñar al mundo de lo que éramos capaces… El final original es un final oscuro y terrible".

Este final se puede ver en la edición Blu-Ray de 'Múltiple que ya está a la venta.