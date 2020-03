Este actor iba a ser Han Solo antes de que Harrison Ford le arrebatase el papel

La carrera de Harrison Ford en el cine nos ha dejado tres personajes míticos a los que nadie se atreve hacerles sombra. Indiana Jones, Han Solo y Rick Deckard son grande héroes del cine de los que, más de 30 años después, hemos seguido viéndoles en gran pantalla. Pero es muy probable que si George Lucas hubiera conseguido su objetivo, nada de esto hubiera sido igual.

Durante la selección de cásting, el joven director se enfrentaba a la dura decisión de poner rostro a su mejor personaje. No era algo sencillo, si Han Solo no llegaba a cuajar, el destino de de 'Star Wars' tal vez no habría sido el mismo. Por lo que Lucas apuntó alto y decidió que quería al mismísimo Al Pacino para el papel. Gracias a su amistad con Francis Ford Coppola, quién ya le había dirigido como Michael Corleone, tuvo una reunión con el actor. "Si quería el papel era mío, pero no entendía el guion", afirma el actor. Algo que llevó a George Lucas a buscarse nuevas opciones.

Al Pacino en 'Scarface' | Universal Pictures

Harrison Ford, quién también era amigo de Coppola, fue la arriesgada decisión del director. Ya habían trabajado juntos en 'American Graffiti', segunda obra de Lucas, pero esta vez había mucho más en juego. La apuesta resultó ganadora de una forma que nadie se esperaba. Ambos dieron el salto a la fama de la noche a la mañana y hoy en día no podríamos siquiera pensar en otro Han Solo. Eso sí, con Al Pacino o sin Al Pacino, Han disparó primero.