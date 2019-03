Estas chicas te retan a un 'Desafío Total'

El director Len Winseman está buscando a las protagonistas de su próxima película, un remake de 'Desafío Total'. Será una adaptación del film que en 1990 rodara Paul Verhoeven y que en su día protagonizaron Sharon Stone y Rachel Ticotin.

Los nombres de las candidatas que se barajan, según 'Deadline', son el de seis de las actrices más atractivas del mundo del cine. Según el medio, Diane Kruger y Kate Bosworth son las actrices que competirían por el papel de Lori (Stone). Mientras que Eva Mendes, Paula Patton, Jessica Biel y Eva Green optarían al de Melina (Ticotin).

Basada en el relato corto de Philip K. Dick 'We can remember it for wholesale', la adaptación cinematográfica original tenía a Arnold Schwarzenegger como protagonista masculino. Interpretación que, en esta ocasión, recaerá sobre Colin Farrel.

Por el momento, se espera el estreno de la película para agosto del 2012.