"Me están echando": Chris Hemsworth confiesa el miedo que pasó con Marvel al ver que era el único fuera de este proyecto

Uno de los grandes éxitos del Universo Cinematográfico de Marvel es 'Capitán América: Civil War', y a día de hoy, sigue siendo de sus cintas más populares. Sin embargo, en ella no aparecen todos los Vengadores, ya que se trata de un largo y duro enfrentamiento entre el Capitán América, Chris Evans, e Iron Man, Robert Downy Jr. Estos dos se enfrentan y otros Vengadores también deben elegir a qué bando pertenecerán en la gran batalla.

Sin embargo, Thor, uno de los Vengadores favoritos del público, no aparece en esta película. En el nuevo libro, 'The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe', Chris Hemsworth, que da vida al Dios del Trueno, confiesa cómo se enteró él de su ausencia en 'Civil War': "Recuerdo estar en la gira de prensa de 'Vengadores: Era de Ultrón', y todo el mundo hablaba de 'Civil War'".

En ese momento, el actor desconocía este nuevo proyecto: "Yo decía: '¿Qué es Civil War? Pregunté: '¿Están haciendo un proyecto paralelo o algo asi?' Y me dijeron: 'Oh, no, Capitán América, ¿sabes? La siguiente es 'Civil War'".

Capitán América y Iron Man en 'Civil War' | Marvel

"Y yo dije: 'Espera… ¿Iron Man está en eso? Y fue como, 'Sí pero no está sólo Iron Man. Está Visión (Paul Bettany). Está SpiderMan (Tom Holland)…", cuenta, transmitiendo ese sentimiento de quedar "de lado".

"Pero Marvel dijo, 'tú estás haciendo tus propias cosas'", asegura el actor, probablemente refiriéndose a la preparación de 'Thor: Ragnarok', que terminaría por ser también una de las más aclamadas de la franquicia.

"Pero en ese momento pensé, 'Esto es todo. Me están echando'", admite el actor.

Evidentemente, esto no fue así. En el momento que transcurre la trama de 'Capitán América: Civil War', Thor trata de rastrear al responsable detrás de algunos de los recientes eventos que casi acaban con el mundo. También busca las Gemas del Infinito con el fin de evitar el futuro oscuro y condenado que vio para Asgard en 'Vengadores: Era de Ultrón', algo que más tarde demuestra ser completamente imprescindible.

Por supuesto que Chris Hemsworth no fue expulsado de MCU, ya que, aunque no estuviera presente en 'Capitán América: Civil War', estaba preparándose para continuar la historia de los Vengadores a lo largo de varias películas. Chris Hemsworth se ha transformado en Thor múltiples veces: 'Thor', 'Los Vengadores', 'Thor: El mundo oscuro', 'Los vengadores: Era de Ultrón', 'Thor: Ragnarok', ' Vengadores: Infinity War' y 'Vengadores: Endgame'.

El estreno de su nueva película, 'Thor: Love and Thunder', ha sido retrasada al 8 de julio de 2022, y el público está inquieto por volver a ver al gran Thor en las pantallas.

