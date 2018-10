'Está rico', la criticada nueva canción de Will Smith junto a Marc Anthony y Bad Bunny

Will Smith ya se lo había adelantado a sus seguidores: en la semana en la que cumplió 50 años su aventura en YouTube lanzándose en paracaídas no iba a ser la única sorpresa. El cantante y actor, conocido en todo el mundo, anunciaba que tenía un nuevo single, y no estaría sólo.

Ha lanzado 'Está rico' junto a Marc Anthony y Bad Bunny, y aunque el vídeoclip ha alcanzado más de 6 millones de reproducciones en 24 horas (en este momento ya tiene más de 11 millones), lo cierto es que no parece que la canción haya gustado mucho a los fans de los tres artistas. Muchos no entienden a qué genero musical pertenece y no identifican a Marc Anthony y Will Smith en ella.

¿Acabaremos cantándola en bucle? Muy probablemente.