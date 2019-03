¡Ya está aquí! Primer tráiler de 'Dark Shadows', lo nuevo de Johnny Depp

¡Por fin! Estábamos deseando ver el primer tráiler de 'Sombras Tenebrosas' (hasta ahora se había utilizado el título original 'Dark Shadows'), la película en la que Tim Burton mete a vampiro a su colega Johnny Depp. El resultado no puede tener mejor pinta: impronta 'Disco', gafas enormes, camisas psicodélicas y de fondo el 'hitazo' de los setenta 'You are The First, My last, My Everything', de Barry White. Todo ello envuelto en un ambiente gótico y tenebroso. Una combinación brutal.

Como ya os hemos contado en anteriores ocasiones, 'Dark Shadows' adapta la clásica serie de culto de la televisión, creada por Dan Curtis en 1966, y que contó con un remake en 1991. Johnny Depp es Barnabas Collins, un hombre acaudalado al que una maldición le convierte en vampiro.

Depp estará acompañado en el reparto por Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter, Eva Green, Jackie Earle Haley, Johnny Lee Miller, Bella Heathcote, Chloe Moretz y Gulliver McGrath.