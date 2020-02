Robert MacNaughton interpretó al hermano mayor de Elliott en 'E.T., el extraterrestre', esa joya de Steven Spielberg convertida en película de culto de la ciencia ficción.

Con motivo del 35 aniversario de la cinta, MacNaughton ha hecho una revelación que cambiará la forma en la que recuerdas 'E.T.'. Y es que ese emotivo final en el que Elliott y su familia se despiden para siempre del adorable alien que vuelve a casa podría haber sido muy distinto.

Robert MacNaughton en 'E.T.' y ahora | rrss

"La última escena de la película no iba a ser la que todos conocen. La última escena iba a ser con todos nosotros jugando a Dragones y Mazmorras otra vez, pero esta vez Elliott es el master. Como él fue quien encontró a E.T, pues entró al grupo. Y esa iba a ser la escena final, estaba en el guion y todo, y entonces el plano se abriría al tejado y se veía que el transmisor seguía funcionando; en otras palabras, Elliott seguía en contacto con E.T.. Pero después de componer la música y vieron lo que tenían con la nave despegando y todo, ¿cómo podía continuarse eso? Fue una decisión acertada".

¿Te imaginas cómo hubiera sido crecer sabiendo que Elliott y E.T. seguían siendo amigos? ¿Seguiría estando el extraterrestre "aquí mismo"?