Espectacular tráiler del DC FanDome, el evento virtual que expande su duración para acoger más sorpresas

La celebración del evento mundial y virtual del Universo DC, el DC FanDome, se encontraba limitada hasta la fecha 24 horas, pero esta nueva información abre la forma en la que se plantea el evento a un nivel distinto.

"Hemos escuchado a los fans: 'DC FanDome', la primera experiencia virtual de este tipo para los superfans de DC de todo el mundo, ¡era mucho que manejar en un día! Resultó ser tan masivo que, con tantas horas de programación, ni siquiera The Flash habría podido llegar a hacerlo en 24 horas".

"Con el fin de super-servir a nuestros fans y proveer la mejor experiencia posible, 'DC FanDome' se ha expandido a dos eventos globales – el primero el 22 de agosto – 'DC FanDome: Hall of Heroes', y una segunda demandada experiencia en 'DC FanDome: Explore the Multiverse', el 12 de septiembre, donde los fans pueden crear y seleccionar su propia aventura. Y los fans pueden ahora teletransportar su experiencia FanDome, ya que ambas estarán accesibles a través de todas las plataformas móviles (además de la edición de sobremesa)".

"Al hacer estos dos eventos separados, podemos asegurar que podrás ver y cubrir todo sin estrés", ha explicado Warner Bros. en un comunicado.

Esta forma de dividir el evento en dos días distintos no consecutivos permitirá que este adopte un prisma mucho más tranquilo que permita disfrutar mejor de todo el contenido que tienen preparado, y que da un respiro a los programadores que trabajan sin descanso por conseguir la mejor experiencia posible para todos los fans.

Aquí tenéis un pequeño desglose de los fans de todo el mundo pueden esperar:

- DC FanDome: Hall of Heroes: el sábado 22 de agosto, a las 10:00 am PDT (horario del Pacífico), los fans serán transportados al ‘DC FanDome: Hall of Heroes’, un mundo épico creado personalmente por Jim Lee con ayuda de programación especial, paneles y revelaciones exclusivas de una amplia variedad de películas, series de televisión, juegos, cómics y más. El superpoderoso show de 8 horas estará disponible para los fans de todo el mundo para ver 3 veces en exclusiva a lo largo de un periodo de 24 horas", han indicado en el comunicado.

- DC FanDome: Explore the Multiverse: el sábado 12 de septiembre, a las 10 am DPT, ¡los fans podrán crear su propia línea temporal! La buena noticia de este evento es que será bajo demanda, dándote la habilidad de seleccionar tu propia experiencia única a través de nuestra herramienta de programación.

- DC Kids FanDome también llegará el sábado 12 de septiembre, en su propia página complementaria para niños en DCKidsFanDome.com.

Todo el contenido de ambos eventos todavía estará disponible en nueve idiomas, incluyendo portugués, chino, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano y español.

Sin duda esta nueva información plantea un cambio importante que seguro que se ve con buenos ojos y abre más su apetito por el contenido que les espera los días señalados para el evento, ¿a vosotros que os parece este cambio?