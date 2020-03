Un especialista, un director de documentales y un ejecutivo serán los Oscar de Honor

La Academia de Cine de Hollywood ha anunciado esta mañana quiénes serán los galardonados con los Oscar Honoríficos de este año: Hal Needham, Donn Alan Pennebaker y George Stevens Jr., tres personalidades en el mundo cinematográfico que siempre se han mantenido tras las cámaras. Por último, Jeffrey Katzenberg será galardonado con el Premio Humanitario Jean Hersholt.

Hal Needham será uno de los galardonados con el Oscar Honorífico que la Academia de Cine de Hollywood entrega cada año. Es especialista y ha trabajado en más de 30 películas como 'La conquista del oeste' o 'Chinatown'. Además, Needham es cofundador de Stunts Unlimited y mentor de jóvenes especialistas.



Ya obtuvo un Oscar científico y técnico en 1986 por el diseño y desarrollo del cámara car y la grúa Shotmaker Elite, dos recursos que supusieron un gran avance para rodar secuencias de acción.



Donn Alan Pennebaker, más conocido como D.A. Pennebaker, es un pionero de las películas contemporáneas de no-ficción con más de 20 títulos como 'Don't look back' o la crónica política 'The war room', por la que estuvo nominado al Oscar.



Durante más de 60 años de carrera en el cine, Pennebaker ha servido de inspiración para centenares de cineastas por el estilo que ha desarrollado en sus trabajos. Está considerado como uno de los fundadores del movimiento del cinéma verité a partir de su colaboración en la película seminal 'Primary', de 1960.



Por último, George Stevens Jr., hijo del director de Hollywood con el mismo nombre, verá reconocida su labor en la conservación de la cinematografía. Trabajó de varios años en la Agencia de Información de Estados Unidos, donde impulsó el trabajo de jóvenes realizadores de documentales y llegó a ser nominado a un Oscar al mejor corto documental por 'The five cities of june'.



Stevens fue el creador y el primer director del American Film Institute, desde donde ha apoyado la creación cinematográfica y fomentó muchas actividades didácticas, y estableció el premio con el mismo nombre que la organización. Fue cofundador de los premios Kennedy Cener Honors, que llevan entregándose más de 34 años.



Katzenberg, el Premio Humanitario



Ejecutivo de estudio, productor de cine y filántropo, Jeffrey Katzenberg ha sido fundamental en la recaudación del dinero para la educación, el arte y las causas relacionadas con la salud, en particular de los que se benefician de la industria cinematográfica. La Academia de Cine ha considerado tener motivos más que de sobra para entregarle el Premio Humanitario Jean Hersholt.



Este premio, también con forma de estatuilla, está destinado a reconocer el esfuerzo por dar credibilidad a la industria.



Durante más de dos décadas ha sido presidente de la junta directiva de Motion Picture y Television Fund, y ayudó a recaudar más de 200 millones de dólares para la organización.

Es miembro también de las juntas directivas de organizaciones como el Instituto de Artes de California, el Cedars-Sinai Medical Center o el Michael J.Fox Foundation para la investigación del Parkinson. En estos momentos es director ejecutivo de DreamWorks Animation.

La gala que entregará los tres Oscar honoríficos y el Premio Humanitario Jean Hersholt se llevará a cabo el 1 de diciembre.