Las esculturas de 'Harry Potter: The Exhibition' han aterrizado en Madrid y las tienes en este mapa

Puede que nunca lleguemos a volar en una Nimbus 2000 o a tener un elfo doméstico en nuestra habitación, pero esto no quiere decir que esté todo perdido. El universo de J.K. Rowling nos ha dejado huella como pocas sagas y somos muchos los que echamos de menos a Harry y compañía por los pasillos de Hogwarts. Por lo que la llegada de esta exhibición saca nuestro lado más nostálgico y, sin ninguna duda, inundará las calles de Madrid con los fans dispuestos a hacerse una foto con su escultura favorita. O con todas.

No será el Mapa del Merodeador, pero ya tenemos las localizaciones de las figuras de la saga. Así que ve preparando el baúl porque te esperar un recorrido por la ciudad:

Empecemos con uno de los mejores personajes de la saga. Nuestro elfo doméstico se encuentra en la Glorieta de Bilbao, el primer punto de nuestra excursión. Antes de que Dobby salve a nuestros héroes favoritos en el sacrificio más cruel de la saga, se quedará con nosotros una temporada. Desde luego es complicado superar una figura como esta, pero la saga de 'Harry Potter' está llena de sorpresas y Madrid ha acogido otras tres figuras más.

Ponte a su lado, lanza una sonrisa para la foto y repite con nosotros "Slytherin no, Slytherin no, Slytherin no". Este sombrero va a determinar tu futuro en las artes mágicas, por lo que tendrás que ir a Colón para conocer tu casa. No te asustes, el Sombrero Seleccionador también escucha tus peticiones y, quién sabe, tal vez te ofrezca la espada de Gryffindor para una dura batalla por las calles de la ciudad contra un temible basilisco. Lo dudamos, pero de la ilusión también se vive.

Resiste la tentación. Confía, todos la tenemos. Pero en plena Plaza de Callao no es el mejor lugar para subirte a una escoba y tratar de salir volando. No importa lo cansado que estés de los atascos o que tengas un partido urgente de quidditch, la Nimbus 2000 no es tuya. A no ser claro, que seas un vendido y el señor Lucius Malfoy haya decidido regalarte también la Nimbus 2001, en cuyo caso no tenemos nada más que hablar.

En la Puerta de Alcalá termina nuestro recorrido. El expreso de Hogwarts es demasiado vulgar para ti y prefieres conducir hasta la escuela por tu cuenta. Solo hay un requisito: Que los muggles no te vean. Aunque claro, teniendo en cuenta que está aparcado en medio de Madrid va a ser un poco complicado lograrlo. Tal vez si esperas hasta la noche como los hermanos Weasley y de paso recoges a Harry en Privet Drive, todo te salga bien. Eso sí, ojo con el Sauce Boxeador y las arañas. Este Ford Anglia no está para mucho más sufrimiento.

¿Tú también estás contando los días para esta exposición? No te preocupes, el 18 de noviembre la espera llega a su fin. Eso sí, date prisa en comprar tus entradas porque ya se han vendido más de 55.000 entradas anticipadas. Tendrás la oportunidad hasta el próximo 28 de enero, por lo que no tienes excusa para no ser testigo del universo de 'Harry Potter' de primera mano. Por lo que, para calmar las ganas de su llegada, solo tienes que darte una vuelta por las calles de Madrid. La magia ha invadido la ciudad.