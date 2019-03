Escucha la nueva canción de Florence + The Machine para 'El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares'

'El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares' es lo último de Tim Burton. La película de fantasía está basada en la novela homónima de Ransom Riggs.

El nuevo tema de Florence + The Machine, 'Wish That You Were Here', formará parte de la banda sonora de la cinta. Aunque no esperes escuchar la voz de Florence Welch durante alguna emotiva escena, ya que la canción sonará durante los créditos finales de la película.

'El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares', protagonizado por Eva Green, Asa Butterfield, Chris O'Dowd y Samuel L. Jackson, narra la historia de Jacob, un niño de 16 años que, siguiendo las pistas que le dio su abuelo, acabará descubriendo una misteriosa isla y conociendo a Miss Peregrine y a un grupo de niños peculiares, con extraños poderes.

La película llega a los cines el 30 de septiembre.