'Escuadrón Suicida': Warner Bros. rechazó a Shia Labeouf para que actuara en la película

Si ya el reparto de 'Escuadrón Suicida' se volvió loco durante el rodaje de la película, tatuándose unos a otros, regalando cerdos y ratas muertas e incluso pellizcándose los pezones entre las actrices, imagínate si se hubiese unido Shia Labeouf a sus aventuras. Las anécdotas hubiesen sido épicas.

Sin embargo, el actor se quedó fuera cuando Warner Bros. rechazó su participación en la película. ¿Por qué? Shia ha revelado en Variety el papel que el director pensó para él en la cinta y el motivo por el que al final no llegó a interpretarlo.

David Ayer quería que se pusiera en la piel del personaje que finalmente acabó siendo para Scott Eastwood. Pero Warner Bros. no estaba igual de ilusionada con el actor. "No creo que Warner Bros. me quisiese. Fui a una reunión y me dijeron, 'nah, estás loco. Eres un buen actor, pero esta no'. Era una inversión importante para ellos", confesaba Labeouf.

Al parecer, el actor podía poner en peligro el éxito de la película. No es de extrañar la decisión de la franquicia después de los múltiples incidentes que ha protagonizado Labeouf relacionados con el alcohol. Aunque quién sabe, tal vez podría haber sido una anécdota más de la película.

Nos quedaremos con las ganas de saber qué se hubiese puesto Shia si se hubiese dejado tatuar por Margot Robbie o Will Smith. ¿Se arrepentiría más tarde como lo ha hecho Joel Kinnaman?