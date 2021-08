'Escuadrón Suicida': David Ayer confirma que las páginas filtradas del guion son reales y las escenas están rodadas

La pasada semana se estrenaba 'El Escuadrón Suicida' la nueva versión de James Gunn de la película que ya vimos en su momento en 2016. Ha sido entonces cuando muchos han hecho retrospectiva y se han puesto a pensar en la primera versión, la de David Ayer.

El guionista lleva ya varias semanas intentando que su montaje de 'Escuadrón Suicida' salga a la luz, pero este fin de semana se ha armado un buen revuelo al filtrarse las páginas del guion de la película con detalles que nunca llegamos a ver.

Todos los detalles filtrados

¡Ojo cuidado si no quieres spoilers! Los mensajes con las filtraciones los ha lanzado la cuenta de Twitter que se llama ReleaseTheAyerCut y entre ellos muestran el beso entre Harley Quinn (Margot Robbie) y Deadshot (Will Smith) que nunca vimos en la película de hace cinco años.

En dichas páginas también se revelaba que Diablo sobrevive al final de la película, que el Joker tiene escenas mucho más oscuras y que en general el humor que se presenta en la película es mucho más fino.

David Ayer lo confirma todo

Ha sido entonces cuando el guionista de la película 'Escuadrón Suicida' de 2016 se ha pronunciado y ha revelado que todo lo que se ha publicado en Twitter es cierto y pertenece al guion que no vimos. Y es que Ayer está intentando conseguir apoyos para convencer a Warner de que su montaje de la película salga a la luz.

Además, no es lo único que ha contado, sino que también todas las escenas que no vimos fueron rodadas y después descartadas. Son muchos los fans que opinan en redes sociales que es el propio David Ayer el autor de estas filtraciones, sin embargo, el guionista no se ha pronunciado al respecto sobre esto.

