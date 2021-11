El generoso escote de Salma Hayek le roba el protagonismo a la actriz en la alfombra roja

Salma Hayek está disfrutando de una etapa muy dulce a nivel profesional. Si hace unas semanas la veíamos en 'Eternals' donde se estrena como superhéroe de Marvel. Ahora la veremos en la nueva película de Ridley Scott, 'House of Gucci', que se estrena el próximo 26 de noviembre.

La cinta está basada en la novela de Sara Gay Forden 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed' donde narra el asesinato en 1995 de Maurizio Gucci, nieto del fundador de la marca de moda Gucci y CEO de la empresa de lujo.

La película está protagonizada por Adam Driver y Lady Gaga, que encarnan al matrimonio Gucci, aunque también veremos a otros rostros conocidos como: Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino y Salma Hayek, que interpreta a la pitonisa Giuseppina 'Pina' Auriemma.

Adam Driver y Lady Gaga en la película 'House of Gucci' | Metro-Goldwyn-Mayer

Antes de su estreno en la gran pantalla se ha producido una premiere por todo lo alto de la película en Nueva York donde Salma ha sido una de las grandes protagonistas.

La mexicana aparecía despampanante en la alfombra roja con un vestido de Gucci que combinaba una falda negra en seda de la que salía una larga raja lateral con un cuerpo de terciopelo azul con pedrería en el cuello y las mangas. Aunque lo más destacado y comentado del look ha sido su generoso escote asimétrico.

Salma Hayek en la alfombra roja de 'House of Gucci' en Nueva York | Getty

El papel de Salma en 'Eternals'

Salma Hayek da vida en 'Eternals' a Ayak, la líder de este grupo inmortal de superhéroes quienes tienen que volver a luchar después de 7000 años retirados debido al regreso de los Desviantes, las criaturas enemigas de los eternos.

La actriz se ha mostrado muy emocionado durante toda la promoción de la película al ver la gran diversidad que este nuevo proyecto de Marvel ha presentado entre su reparto. Así, ella misma aseguraba lo importante que fue para ella ver a una mujer latina vestida con el traje de superhéroe, no solo por ella sino por lo que representa para la sociedad.

Seguro que te interesa:

Salma Hayek aclara que sus pechos "no dejan de crecer, pero son naturales"