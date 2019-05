La increíble escena en 'Vengadores: Endgame' que Robert Downey Jr. no quería rodar

COSTÓ CONVENCERLE

'Vengadores: Endgame' se ha convertido en una revolución en taquilla: más de 2.200 millones de dólares ha acumulado por todo el mundo en apenas 12 días y está a muy pocos millones de alcanzar a 'Avatar' como la película con mayor recaudación. Hay muchos momentos claves en el film y uno de ellos tiene que ver con Tony Stark que estuvo a punto de no rodar una secuencia imprescindible. Si aún no has visto 'Endgame', cuidado: esta noticia contiene SPOILERS.