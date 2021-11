La escena sexual con la que Will Smith presentó a Jada Pinkett a su familia: "¿Por qué has hecho esto?"

Además de haber publicado sus nuevas memorias, 'Will', Will Smith ha estado muy involucrado en varios proyectos nuevos. El actor también está dando a conocer más detalles de su vida personal a través de la promoción de sus memorias.

Durante una entrevista en el programa 'The Graham Norton Show', Will ha asegurado que no le gusta ni escribir ni actuar en escenas de sexo. Para rematar el actor ha confesado: "Las escenas de sexo son la peor parte de actuar. Cuando las ves en una película hay música y vino, pero en el set hay un tipo gigante sujetando un micrófono, masticando y mirándote".

A raíz de esta conversación, Will ha recordado una broma, que a muchos les parecerá imperdonable, y que le gastó a su mujer Jada Pinkett Smith: "Ella venía a conocer a mi familia por primera vez. Me crie en una casa muy religiosa y mi abuela Gigi está muy metida en el tema de Jesús. No sabían quien era Jada y puse una de sus películas y resulta que cuando llegó Jada, mi abuela estaba viendo una escena de sexo…"

"Entró y mi abuela estaba viendo esa escena. Miró a Jada y le dijo: 'Cuando yo crecía la gente no tenía que quitarse la ropa para hacer una película'. Jada me llevó a un lado y me dijo: '¿Por qué has hecho esto?", sigue contando.

Will Smith y Jada Pinkett en la premiere de 'King Richard' | GTRES

Will termina la anécdota diciendo: "Y yo le dije: 'Te prometo que es divertido, igual ahora no, pero un día nos dará años de alegría'. ¡Llevamos 27 años juntos y todavía no se ha reído!".

A pesar de que el matrimonio del actor y Jada han pasado por varios altibajos, el actor ha confirmado que ahora están mejor que nunca a través de sus memorias, 'Will', en la que cuentas que su relación les permite estar "simultáneamente cien por cien unidos y cien por cien libres".

Tal y como cuenta, la pareja ha descubierto "el poder de amar en libertad", la razón por la que han podido superar los baches de su relación y por la que ahora son muy felices. Así que aunque Will le hiciera esta broma tan dura a principios de su relación, parece que ahora todo va viento en popa a toda vela.

Seguro que te interesa:

Will Smith cuenta cómo su matrimonio con Jada Pinkett estuvo a punto de romperse hace muchos años